Uomini e donne, anticipazioni 2 maggio 2023/ Gemma chiude con Giuseppe

Uomini e donne, puntata 2 maggio 2023: cosa succederà?

Dopo la pausa del 1° maggio, torna Uomini e Donne. Oggi, martedì 2 maggio 2023, va in onda alle 14.45 su Canale 5 una nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Su chi si accenderanno i riflettori nella puntata di oggi?

Nella puntata di venerdì scorso è continuata la discussione tra Armando Incarnato e Aurora, nella quale si è inserito anche Riccardo Guarnieri. I due cavalieri hanno avuto un duro faccia a faccia e sono arrivati quasi alle mani. L’opinionista Gianni Sperti ha voluto contattare telefonicamente Lucrezia, ex corteggiatrice del programma, per fare chiarezza su quanto dichiarato da Aurora su Armando: “Aurora mi manda un messaggio vocale e mi chiede di dire se tra me e lui ci fosse stata una frequentazione in passato… Questa cosa non è vera. Ogni tanto con Armando ci sentiamo”. Dario ha chiuso la conoscenza con Aurora, mentre Riccardo sta frequentando Mariangela. Per quanto riguarda il Trono Classico è andata in onda l’esterna di Luca Daffrè con Alessandra.

Uomini e Donne: spazio a dame e cavalieri del trono over

Nella puntata di oggi, martedì 2 maggio, di Uomini e Donne vedremo Gemma Galgani al centro studio insieme a Giuseppe. Dopo essere usciti nuovamente insieme, la dama deciderà di interrompere la loro frequentazione. Non mancheranno le critiche di Tina Cipollari. La storica opinionista avrò anche un duro scontro con Elio, con cui si era già confrontata in modo accesso nelle precedenti puntate. Claudio è uscito con Gabriella e si sono baciati, questo scatenerà la gelosia di Carla, che era stata lasciata dal cavaliere qualche giorno fa. Per quanto riguarda il trono classico, si parlerà di Nicole Santinelli. La tronista ha portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori e li ha baciati. Roberta Di Padua e Gianni Sperti accuseranno Nicole di usare Carlo solo per far ingelosire Andrea. Come reagirà la bella tronista?

