Uomini e Donne/ Anticipazioni 2 maggio: ira di Tina Cipollari contro Ida e Riccardo

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 maggio 2022

Riapre lo studio di Uomini e Donne, in vista di una nuova ricca puntata che inaugura la settimana, quella di oggi, lunedì 2 maggio 2022. Le anticipazioni del primo appuntamento settimanale all’insegna del dating show di Canale 5, in onda dalle 14.45 circa e condotto da Maria De Filippi, sembrano aprirsi esattamente da dove tutto si era interrotto nella puntata dello scorso venerdì, durante la quale era andato in scena un duro confronto tra Biagio e Catia. Situazione che però oggi sarà momentaneamente messa da parte.

Ad ogni modo nell’appuntamento odierno con Uomini e Donne non mancheranno le liti e le tensioni in studio. Si aprirà una nuova parentesi con protagonisti Ida e Riccardo e proprio la coppia storica di ex fidanzati sarà bruscamente attaccata dall’opinionista Tina Cipollari. Tutto avrà inizio dopo l’ingresso in studio di due nuovi spasimanti giunti per Ida. La donna, tuttavia, preferirà il corteggiamento da parte di un solo corteggiatore. Anche Riccardo deciderà di uscire con una dama del trono over e questo scatenerà l’ira di Tina.

A Uomini e Donne l’ira di Tina Cipollari

A provocare nuove tensioni nello studio di Uomini e Donne, secondo le ultime anticipazioni sulla puntata del 2 maggio 2022, sarà la convinzione da parte di Tina Cipollari che tra Ida e Riccardo possa esserci ancora un’intesa molto forte. A tal proposito sarà chiesto al cavaliere di evitare di invitare Ida a ballare proprio per non sollevare ulteriori equivoci.

La puntata all’insegna di Uomini e Donne sarà poi caratterizzata dal ritorno della parentesi dedicata alla consueta sfilata. Protagoniste indiscusse saranno le dame del trono over dl programma anche se per scoprire chi sarà la vincitrice occorrerà attendere la fine dell’appuntamento odierno. In merito al trono classico, al momento non è ancora dato sapere se verrà dedicato o meno uno spazio in questo esordio di settimana. Se così fosse potremo assistere all’esterna tra Aurora e Luca dopo che la corteggiatrice aveva deciso di andare via la scorsa settimana. A quanto pare ci saranno i presupposti per un bacio, ma la ragazza farà un passo indietro. Un gesto che sarà oggetto di critiche, in studio, non solo da parte di Luca ma anche degli opinionisti.

