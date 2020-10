Uomini e Donne/ Anticipazioni 2 ottobre: Jessica Antonini fa la sua scelta?

Grandi sorprese quelle che ci attendono nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Oggi, 2 ottobre, si riparte con botto visto che Maria De Filippi potrebbe mandare in onda la scelta di Jessica Antonini. Ormai era chiaro a tutti che la tronista avesse occhi per un solo corteggiatore ed è per questo che, a sole poche settimane dall’inizio del suo percorso in studio, ha deciso di scegliere Davide Lo Russo senza alcun preavviso. Un momento che lascerà tutti i presenti senza parole: Jessica, infatti, deciderà di scegliere di punto in bianco, senza aver organizzato nulla. Nessun petalo per Jessica, né baci ma il contento sì di Davide. I due lasceranno insieme lo studio di Uomini e Donne, pronti per iniziare la loro storia d’amore.

Gemma Galgani piantata in asso da Pietro!

La puntata di Uomini e Donne di oggi, 2 ottobre, si concentrerà anche su Gemma Galgani. Dopo la scorsa puntata, come svelano le anticipazioni del Vicolodellenews, la nota dama ha avuto un nuovo sfogo dietro le quinte in merito a quanto accaduto con Paolo e la sua uscita con Maria. In studio ad attenderla, pronta ad accendere una nuova lite, c’è sempre lei: Tina Cipollari! Un’altra doccia fredda arriverà poi con Paolo: il cavaliere dichiarerà di non voler più frequentare la Galgani perché non più interessato a lei. Una notizia che lascerà di sasso la dama e che scatenerà molte polemiche in studio oltre che nuovi scontri tra Gemma e la Cipollari. Per questo e molto altro l’appuntamento è su Canale 5 alle 14.45 circa.



