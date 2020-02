Uomini e Donne/ Anticipazioni 20 febbraio: Carlotta e Arianna rivali? (Trono Over)

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne? Poche le anticipazioni su quanto ci attende oggi su Canale 5, anche se pare certo che torneranno protagonisti dame e cavalieri del trono Over. Dopo una puntata tutta dedicata a Barbara De Santi e alla lite con Gianni Sperti, ieri lo show ha avuto protagonista Marcello e le sue mille frequentazioni. Oggi però ritroveremo al centro nuovi protagonisti. Tra questi la bella Carlotta, arrivata nel parterre solo pochi mesi fa. La dama sta uscendo con Marco e tra i due pare stia andando tutto per il meglio, tanto che oggi scopriamo che c’è stato un bacio appassionato. Una rivelazione che scatenerà in studio un bel po’ di discussione quando Arianna svelerà che Marco stava uscendo con lei e nei suoi confronti ha fatto anche gesti molto importanti.

Uomini e Donne: oggi nuova sfilata in studio?

La nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne vedrà la delusione di Arianna nello scoprire che Marco non solo è uscito anche con Carlotta ma che l’ha anche baciata, tutto dopo essere stata a casa sua e l’aver conosciuto suo figlio. A Uomini e Donne si potrebbe inoltre tornare a parlare oggi della conoscenza di Diana e Simone e chissà che non si torni anche a sfilare. La sfilata è infatti diventata ormai un appuntamento settimanale fisso per i telespettatori: ben due quelle andate in onda la scorsa settimana. Oggi potrebbe toccare ai cavalieri sfoggiare outfit in passerella ed essere votati dalle dame. E si sà, quando si parla di sfilata non mancano davvero mai le polemiche e le liti tra i protagonisti. Non ci resta che attendere la puntata di oggi, come sempre in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45.

