Uomini e Donne/ Anticipazioni 20 maggio: Pamela “ruba” Sirius a Gemma con un ballo!

Continua tra grandi colpi di scena la nuova settimana di Uomini e Donne. Le ultime puntate sono state caratterizzate da accesissime liti con due principali protagoniste: Gemma Galgani e Valentina Autiero. Entrambe hanno un interesse per Sirius/Nicola Vivarelli che ha tuttavia rifiutato il corteggiamento della Autiero. Oggi però la Galgani potrebbe dover affrontare una nuova pretendente. Il promo della puntata di oggi 20 maggio ci anticipa che in studio fa il suo ritorno Pamela Barretta. La dama stavolta è da sola, visto che Enzo Capo non fa il suo arrivo in studio come accaduto nelle ultime settimane, prova del fatto che tra i due la storia sia ormai archiviata. Ma qual è il ruolo di Sirius in tutto questo? Le immagini ci anticipano che Pamela chiederà di ballare con Sirius che accetterà.

SAMMY E ALESSANDRO IN STUDIO A UOMINI E DONNE PER GIOVANNA ABATE

Come reagirà Gemma Galgani di fronte al ballo di Sirius e Pamela a Uomini e Donne? Di certo la dama non ne sarà felice, ma potrebbe infastidirsi anche Valentina Autiero, che non ha negato di avere un forte interesse per il 26enne. La parentesi si chiuderà momentaneamente per dare spazio all’ingresso in studio di Giovanna Abate. La tronista ha modo di parlare con Sammy Hassan che stavolta non è in collegamento ma è arrivato in studio. Non è però l’unico: subito dopo per Giovanna torna anche Alessandro Graziani. Tra Alessandro e Sammy non mancano scintille che si trasformano in pochi attimi in una lite. Non sarà meno scoppiettante Giovanna, che avrà da ridire soprattutto per il comportamento di Sammy nei suoi confronti. Questo e molto altro oggi, alle 14.45, su Canale 5.



