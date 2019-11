Uomini e Donne/ Anticipazioni 20 novembre: Gemma lascia lo studio! (Trono Over)

Una nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne ci attende oggi su Canale 5. L’atmosfera è di fuoco nello studio di Canale 5, soprattutto da quando ha fatto il suo arrivo in studio Juan Luis. Oggi si torna a parlare del nuovo corteggiatore di Gemma Galgani che risulta già essere uno dei cavalieri più corteggiati dello studio. Dopo i balli con Tina Cipollari prima e Barbara De Santi poi, Maria annuncia per Juan l’arrivo di due pretendenti. Le signore fanno il loro ingresso in studio e confessano di essere molto interessati a conoscerlo. Juan avanza un po’ di imbarazzo prima di dirsi lusingato. Deciderà di tenerle? Ciò che traspare dal promo di anticipazione della puntata di oggi è che Gemma non prenderà affatto bene tutte queste attenzioni nei confronti dell’uomo che le piace.

Uomini e Donne anticipazioni: Armando avverte Juan Luis!

Gemma Galgani ancora in crisi a Uomini e Donne. La dama scoppia in lacrime e lascia lo studio, seguita però da Juan Luis che cerca di consolarla in ogni modo. Intanto in studio si scatena lo scontro tra Veronica e Armando. I due discutono animatamente, e la dama ammette di non fidarsi di lui, cosa che la frena dunque nella loro conoscenza. Ma è ancora Armando protagonista quando, dopo la decisione di Juan Luis sulle dame giunte per conoscerlo, lo invita a non prendersi gioco di Gemma. Secondo lui, il nuovo arrivato sarebbe in studio solo per farsi vedere, ma Juan Luis si difende e nega le accuse. L’intervento di Armando farà scattare come sempre anche Barbara che lo inviterà a non difendere Gemma, visto che sa ben farlo da sola. Una puntata di Uomini e Donne, dunque, ricca di scontri!

