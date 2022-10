Uomini e donne/ Anticipazioni 20 ottobre: Roberta furiosa con Alessandro

Uomini e donne, anticipazioni e diretta 20 ottobre trono classico e trono over: Roberta Di Padua una furia con Alessandro Vicinanza

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata pomeridiana datata 20 ottobre 2022, le cui anticipazioni prevedono tra le novità Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza vivere una crisi d’amore. Nella puntata precedente, incalzato da Maria De Filippi sulla scelta maturata circa la frequentazione in corso con la napoletana, Alessandro ha ammesso di non sentirsi pronto a dare l’esclusiva di coppia a Roberta, ferendo quest’ultima nel profondo. “Mi hai preso per il cu*o”, esclama lei nel mezzo del confronto con il cavaliere, e la lite in studio, al trono over, é destinata a proseguire, con Alessandro Vicinanza che palesa inoltre di essere ancora innamorato dell’ex, Ida Platano. Quest’ultima, ormai archiviata la lovestory dai continui tira e molla con Riccardo Guarnieri, stando alle anticipazioni di Uomini e donne classico e over prosegue la conoscenza di Claudio. Vorrà proseguire la frequentazione anche con l’ex Alessandro? Spazio poi a Gemma Galgani, che prosegue la frequentazione avviata con il cavaliere Roberto, il quale sembra piacerle molto, anche se tra i due si presentano le ingerenze di una “terza incomoda”, la dama di nome Silvia. Chi la spunterà tra le due dame?

Uomini e donne: Roberta Di Padua dice addio ad Alessandro?/Armando Incarnato attacca!

Le conoscenze intime di Federica Aversano e Lavinia Mauro

Oltre al trono over, per la quota trono classico di Uomini e donne, poi, per le anticipazioni entrano in scena le due troniste Lavinia Mauro e Federica Aversano. Quest’ultima prosegue la conoscenza dei pretendenti, suscitando particolare curiosità generale tra i telespettatori circa la frequentazione avviata con l’ex cavaliere del trono over, Giuseppe. Cosa accadrà tra la tronista e l’ex volto del trono over? Spazio poi a Lavinia, che secondo le anticipazioni diventa protagonista di una esterna al bacio con Alessio. I due giovani si sono trovati molto bene nella loro ultima uscita, tanto da giungere al bacio. Come reagiranno, quindi, gli altri corteggiatori di Lavinia Mauro?

ROBERTA DI PADUA E ALESSANDRO VICINANZA, BACIO A UOMINI E DONNE/ "Ma non mi fido..."

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: scatta il bacio/ Che succede?

© RIPRODUZIONE RISERVATA