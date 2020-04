Uomini e Donne/ Anticipazioni 21 aprile: Gemma balla per Occhiblu, Ida e Riccardo…

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 APRILE

Ieri pomeriggio Uomini e Donne ha fatto il suo ritorno in onda su Canale 5 con un format tutto rinnovato per le norme dettate dal Governo a causa del Coronavirus. La prima ad avere l’occasione di chattare con corteggiatori tutti nuovi, di cui non può ancora scoprire l’identità, è stata Gemma Galgani. Ieri ha iniziato a conoscere Occhiblu e Pantera, nickname di due papabili pretendenti. Nella puntata in onda oggi 21 aprile è ancora Gemma la grande protagonista. La dama del trono Over continua a conoscere i due uomini, e sarà Pantera a scriverle: “Carissima stella, appena sveglio già ti penso”.Continuano anche i messaggi del 38enne (così si è dichiarato) Occhi Blu, che le fa una proposta: “Mi piacerebbe se potessi imparare 3 passi base della salsa, se hai piacere”.

IDA E RICCARDO IN COLLEGAMENTO: “ECCO COME PROCEDE LA NOSTRA QUARANTENA”

Gemma Galgani, probabilmente spinta dalla proposta di OcchiBlu, decide allora di dedicargli un balletto e poi di scrivergli: “Ho ballato per te sensualmente a modo mio… Lo vedrai in tv”. Gemma dunque inizia ad essere colpita delle parole e dalle richieste che le arrivano in chat da questi due nuovi pretendenti, oltre che allettata dalla possibilità di poterli poi vedere in carne ed ossa. Ma le sorprese per Gemma e per i telespettatori di Uomini e Donne non finiscono qui: Maria De Filippi apre infatti il collegamento con un’amatissima coppia del trono Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. “Come procede la quarantena forzata?” chiede Gianni Sperti in collegamento, ed è Riccardo infine a replicare “Sono finiti tutti i piatti di porcellana, ora siamo passati a quelli di plastica”.



