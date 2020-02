Uomini e Donne/ Anticipazioni 21 febbraio: Giovanna Abate sul trono! (trono classico)

Dopo una lunga assenza, torna in onda oggi 21 febbraio su Canale 5 il trono Classico di Uomini e Donne. Si riparte da una bella e attesa novità in studio: l’arrivo di una nuova tronista. Chi ha letto le anticipazioni sa già che Maria De Filippi ha riportato a Uomini e Donne Giovanna Abate. Dopo la non-scelta di Giulio Raselli la ragazza è stata richiamata in studio ed è qui che ha ricgiovannaevuto la fatidica proposta del trono, che la Abate ha prontamente accettato. Oggi arriva dunque in studio pronta già a conoscere qualche corteggiatore. Nello specifico scendono dalle scale per lei alcuni volti già noti al pubblico di Canale 5, tra cui un ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, Francesco, e Sammy che è stato un ex tentatore di Cristina Incorvaia a Temptation Island. Finita la parentesi dedicata alla nuova tronista si torna poi a parlare di Sara Shaimi.

Uomini e Donne, anticipazioni: Carlo e Daniele ancora rivali per Ginevra

La tronista è uscita con Matteo, con Giuseppe, nonostante la lite della scorsa settimana, e anche con Sonny. Ma, come svela il vicolo delle news, Sara ha deciso di non uscire con Gaetano, trovandolo costruito e troppo teatrale. Nella nuova puntata del trono Classico di Uomini e Donne ritroviamo anche Carlo Pietropoli che ha deciso di andare a riprendere Cecilia eppure, anche in questa occasione, i due hanno litigato. Poi è uscito con Ginevra, cosa che ha fatto infuriare Daniele Dal Moro, visto che la corteggiatrice sta uscendo anche con lui. Infatti il tronista accuserà la ragazza di voler rimanere in questa posizione di proposito e le chiederà di prendere una posizione una volta per tutte. Inutile dirlo: questo scatenerà in studio una nuova e accesa polemica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA