Uomini e Donne/ Anticipazioni 21 febbraio: salta trono di Matteo Ranieri? Ida…

Grazie all’aiuto di qualche “talpina” presente all’interno dello studio al momento della registrazione del programma, che ha riportato alcune notizie a “Tipiù” anche questa settimana possiamo sapere parte di ciò che accadrà nello studio di Uomini e Donne a partire da lunedì 21 febbraio. Pare che il trono di Matteo Ranieri sia vuoto e che in studio manchino anche le sue corteggiatrici.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo (usciti dal programma nelle precedenti edizioni), sono tornati a Uomini e Donne per raccontare la loro storia e Diego Tavani (ex corteggiatore di Ida Platano) sembra essere in una fase poco allegra del suo percorso a differenza della dama che invece appare ancora molto contenta della sua conoscenza con il “nuovo” corteggiatore Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne, una delle sedie rimane vuota, è quella di Matteo Ranieri

Stando a quanto hanno riferito le anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e Donne durante la registrazione del 17 febbraio a “Tipiù”, né Matteo Ranieri né le sue corteggiatrici erano presenti in studio, ma niente panico: il tronista non ha abbandonato il programma.

L’ex di Sophie Codegoni aveva deciso di far rimanere in studio solo due corteggiatrici ovvero: Federica e Denise; sappiamo dalle puntate della scorsa settimana di Uomini e Donne che Denise ha deciso di lasciare il programma criticando aspramente sia la trasmissione che la stessa Maria De Filippi mentre Federica era ritornata in studio riabbracciando Matteo. Nonostante il tronista fosse rimasto solo con una corteggiatrice (Federica) non avrebbe avuto motivo di lasciare il programma, di fatto la sua assenza in studio durante le registrazioni per la puntata del 21 febbraio, è dovuta al fatto che Federica fosse malata a causa della febbre. Lo rivedremo quindi a breve insieme alla corteggiatrice e chissà forse anche ad altre nuove pretendenti.

Trono Over Uomini e Donne: la delusione di Diego Tavani…

Nella registrazione di Uomini e donne del 17 febbraio, sempre grazie alle “talpine” presenti nello studio di Uomini e Donne, che hanno riportato le notizie a “Tipiù” sappiamo che indubbiamente non mancheranno colpi di scena da parte di Gemma Galgani ma stavolta parte del programma sarà dedicato all’ingresso di Sossio Aruta e Ursula Bennardo (che usciti qualche anno fa dal programma hanno costruito una bellissima famiglia insieme) che parleranno un po’ del loro percorso al di fuori della trasmissione.

Dopo il racconto di Sossio e Ursula però, pare che Diego Tavani abbia deciso di terminare la sua conoscenza con Gloria, desiderando di voltare pagina e sperare in qualcosa di meglio per lui. L’uomo appare visibilmente deluso seppur speranzoso e questo in parte potrebbe essere dovuto al fatto che Ida Platano, nella continuazione del suo percorso di frequentazione con Alessandro Vicinanza sembri davvero felice. Come la prenderà Tina Cipollari che all’inizio della conoscenza tra Ida e Alessandro aveva dei pareri un po’ ostici riguardo al reale interesse della dama nei confronti di Alessandro? Ne sapremo di più a partire dalla puntata di Uomini e Donne di lunedi 21 febbraio.

