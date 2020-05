Uomini e Donne/ Anticipazioni 21 maggio: Gemma e Sirius, nuova esterna con polemica!

Pubblicità

Oggi su Canale 5 va in onda una puntata tutta nuova di Uomini e Donne. La questione Sirius/Nicola Vivarelli e la sua decisione di corteggiare Gemma Galgani continua ad essere l’argomento più caldo in studio. La dama e il suo giovane pretendente hanno avuto modo di incontrarsi nuovamente fuori dagli studi e fare insieme un’altra esterna. Sirius e Gemma hanno optato per una passeggiata, durante la quale si tengono per mano. In studio la visione delle nuove immagini scatena ancora una volta l’ira di Tina Cipollari. L’opinionista è furiosa e dopo una battuta – “Sembra la nonna che ha portato a il nipotino a giocare al parco giochi” – è pronta a fare guerra, e dichiara “Oggi è finita per lei!” L’ingresso di Gemma e Sirius in studio scatena anche altre polemiche, che coinvolgono sempre la Cipollari.

Pubblicità

ARMANDO INCARNATO, A UOMINI E DONNE LA NUOVA CONOSCENZA INIZIA MALE…

Tina Cipollari è sempre più convinta che Nicola stia prendendo in giro Gemma Galgani. Così, dopo aver visto la loro esterna, lo ribadisce al ragazzo nello studio di Uomini e Donne: “Tu stai prendendo in giro questa poveraccia e questa dopo questo fatto non si sa dove la troveremo!” sbotta. Nicola, però, difende le sue intenzioni e la invita a non esagerare con le parole. Chiusa la parentesi dedicata a Sirius e Gemma, al centro dello studio arriva una nuova dama e di fronte a lei tre cavalieri. Uno di questi è Armando Incarnato che si dice però subito infastidito dal fatto che già al primo incontro lei abbia deciso di uscire con ben tre persone contemporaneamente. Ne nasce in studio una polemiche che coinvolgerà anche gli opinionisti di Uomini e Donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA