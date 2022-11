Uomini e donne, anticipazioni 21 novembre/ Ida e Federica lasciano i troni?

Uomini e donne, Ida Platano verso l’addio al trono over con Alessandro Vicinanza: le anticipazioni TV del 21 novembre 2022

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 21 novembre 2022 su Canale 5, che si preannuncia dai colpi di scena con Ida Platano e Federica Aversano protagoniste al centro studio. Stando alle anticipazioni TV fornite dalla pagina social Uomini e donne classico e over di Lorenzo Pugnaloni, se nella scorsa puntata é emerso Alessandro, il nuovo cavaliere del trono Over che sta frequentando le pretendenti Eleonora, Desdemona e Paola, la nuova puntata di Uomini e donne vedrebbe Ida Platano e Federica Aversano sempre più vicine all’addio ai rispettivi troni per la ricerca dell’amore, il trono over e il trono classico. Ida Paltano, protagonista veterana del trono over, si lascia alle spalle il ricordo dell’ex Riccardo Guarnieri, intenzionata a dare spazio nella sua vita alla conoscenza dell’altro ex Alessandro Vicinanza, dandogli una seconda chance. E a Uomini e donne, sulla scia di qualche polemica allusiva anche alla storia di Ida e Riccardo che sembra non finire -con i continui litigi in studio degli ex che ancora si lanciano accuse a vicenda – la Platano e Alessandro si direbbero prossimi ad uscire dal trono over e a fare rientro a casa. Questo, con l’intenzione dei due ritrovati ex di viversi fuori dalla trasmissione Mediaset.

Ma quale sarà la reazione in studio di Riccardo Guarnieri? Il tarantino, altro volto veterano del trono over, nonostante il ricordo indelebile dell’ex Ida Platano, sembra volersi concedere a nuove conoscenze, avviando una frequentazione con Gloria. I due neo conoscenti hanno dormito insieme: che sia esplosa la fiamma dell’amore tra loro?

Federica Aversano prossima al ritiro dal trono di Uomini e donne

E le anticipazioni di Uomini e donne non finiscono qui. Questo, anche perché per la quota trono classico Federica Aversano si direbbe pronta a ritirarsi dal trono classico che la vede tronista in carica. Dopo il salto di qualità compiuto a Uomini e donne, passando dal ruolo di corteggiatrice al ruolo di tronista, la mamma single casertana é in procinto di chiudere la sua ricerca dell’amore, avviata in TV. A quanto pare la giovane sarebbe delusa dal parterre di corteggiatori, incluso il pretendente romano, Federico.

Cosa succederà, di fatto, a Uomini e donne con i troni a rischio?

