Uomini e Donne/ Anticipazioni 21 novembre: scarpa in faccia a Giulio (Trono classico)

Con l’uscita di scena di Alessandro Zarino, inizia ufficialmente il percorso di tronista a Uomini e Donne di Veronica Burchielli e, con lei, di Carlo Pietropoli. Prima di dedicarsi a loro, nella puntata del trono classico in onda oggi 21 novembre, Maria De Filippi torna su Giulio Raselli. Come svelato dal vicolo delle news nelle anticipazioni, il tronista ha deciso di fare soltanto due esterne ma molto particolari. Le protagoniste sono Giulia e Giovanna che scoprono solo in studio di aver fatto la medesima esterna, quella in casona. Giovanna si infuria da subito, tanto da lanciare a Giulio una scarpa. Le esterne dunque si alternano ma mostrano grandi differenze. Entrambe le corteggiatrici passano col tronista l’intera giornata, dal primo pomeriggio sino al giorno dopo, dormendo anche insieme.

Uomini e Donne, anticipazioni 21 novembre: Giulio si sbilancia con…

A Uomini e Donne Giulio Raselli si sbilancia prima con Giulia, poi con Giovanna. A entrambe fa conoscere una parte di sé. Alla prima presenta con una videochiamata sua madre, ma segue uno scontro. Giovanna, invece, mostra sua zia. La complicità c’è ma è diversa, e se è Giulia la sera a recarsi nella camere di Giulio per stare un po’ con lui (e senza telecamere), è il tronista a recarsi nella camera di Giovanna. Tra i due baci appassionati che, seppur senza telecamere, sono testimoniati da suoni inequivocabili. In studio, la visione di queste immagini scatena l’ira di Veronica Fedolfi, l’altra corteggiatrice di Giulio che ammette di non capire il senso della sua presenza. Quando poi accusa Giulia di comprare follower e pensare solo alla popolarità sui social, Raselli storce il naso trovandola superficiale. Veronica allora lo saluta e va via.

