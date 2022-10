Uomini e donne/ Anticipazioni 21 ottobre: Ida e Alessandro ci riprovano?

Uomini e donne, le anticipazioni TV del 21 ottobre – trono over e trono classico: Alessandro Vicinanza si riavvicina a Ida Platano, le esterne di Federica Aversano, Federico Nicotera e…

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne con la puntata odierna datata 21 ottobre 2022, che secondo le annesse anticipazioni -tra le altre novità– vedrebbe Federica Aversano proseguire la conoscenza di Federico. La casertana si palesa molto vicina al ristoratore romano, e non si esclude che la tronista in carica possa avere già a cuore e mente la scelta. Che il trono classico, per lei, possa chiudersi in anticipo? Spazio TV é poi previsto per l’altro tronista in carica Federico Nicotera, ex corteggiatore dell’ex tronista storica Sophie Codegoni. Il giovane protagonista del trono classico di Uomini e donne proseguirebbe senza dubbi la conoscenza avviata con Alice, e tra i due -dopo un bacio inaspettato – il fuoco della passione sembra non spegnersi mai. Anche per Federico Nicotera quindi la chiusura anticipata del trono si fa un’ipotesi non di certo azzardata. L’altro tronista in carica a Uomini e donne, Federico Dainese, invece ha una questione aperta e mai risolta con la corteggiatrice Monica, che continua a soffrire i paragoni tra lei e la acerrima rivale in amore, mora, Noemi. Che il tronista possa convincere la bionda Monica a restare al trono classico, nonostante la manifesta preferenza per Noemi?

Per la quota trono over, nella puntata del 21 ottobre 2022 di Uomini e donne, é inoltre previsto uno spazio TV per il curioso riavvicinamento tra gli ex Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La bresciana ha accettato l’invito per un’uscita dell’ex napoletano, il quale é reduce dall’ennesima rottura avuta con Roberta Di Padua. Che sia la volta buona per i due verso l’esclusiva e l’uscita di coppia dà Uomini e donne? Nel frattempo il pretendente di lei, new entry al trono over , Claudio, minaccia di abbandonare la corte di Ida Platano: il napoletano potrebbe decidersi a lasciare in definitiva il trono over, oppure scegliere di passare alla corte di un’altra dama del trono over. E chissà che non possa rivelarsi Roberta Di Padua la nuova prescelta di Claudio!

