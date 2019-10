Uomini e Donne/ Anticipazioni 21 ottobre: Ida Platano “molla” Riccardo (trono over)

Lo scorso 11 ottobre si sono registrate le nuove dinamiche del trono over di Uomini e Donne. A distanza di dieci giorni, per Riccardo Guarnieri sta per arrivare una botta tra capo e collo davvero infernale. Cosa vedremo durante l’appuntamento che andrà in onda oggi? Eccovi le anticipazioni del dating show che aprirà i battenti dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Per merito delle valide talpe del VicoloDelleNews, siamo in grado di anticiparvi una puntatina davvero niente male che merita senza dubbio la vostra attenzione. Le danze si apriranno con Gemma Galgani e Jean Pierre, alle prese con una nuova uscita: Roma sarà stata veramente galeotta per loro? Staremo a vedere ma, visti i presupposti e viste le chiare intenzioni del cavaliere piemontese, le cose potrebbero essere destinate a restare in una grande fase di stallo.

Uomini e Donne Over, Ida Platano “silura” Riccardo Guarnieri

La vera anticipazione bomba della nuova puntata del trono over però, riguarda Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La scorsa settimana il cavaliere pugliese ha aperto il suo cuore alla ex compagna, scrivendole una lettera commossa dove le rivelava tutti i suoi sentimenti. Proprio il cavaliere infatti, ha svelato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine come è nata la lettera indirizzata ad Ida: “La scorsa settimana, però, dopo la puntata ho trovato il coraggio di alzare il telefono e chiamarla per parlarle, per dirle quello che provo, quello che penso, ma lei non mi ha risposto. A quel punto ho pensato di mandarle un messaggio: ho buttato giù un fiume di parole scrivendo ben settantadue righe le ho anche contate! Così è nata questa lettera in cui ho scritto nero su bianco tutto quello che da tempo avrei dovuto dire a Ida”. Questo pomeriggio, le cose cambieranno notevolmente! Tra le altre anticipazioni della puntata, anche Paolo che si è sentito con Simonetta e continua la loro conoscenza. Spazio poi, per gli ospiti della puntata: Edoardo e Chiara che hanno annunciano il matrimonio.

