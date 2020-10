Uomini e Donne/ Anticipazioni 21 ottobre: un bacio passionale per Gemma, Gianluca…

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 21 OTTOBRE

Mercoledì 21 ottobre, alle 14.45 su canale 5, comincia una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo il momento dedicato a Valentina Autiero e a Germano, l’appuntamento di oggi sarà dedicato prevalentemente a Gemma Galgani con la messa in onda della prima parte della puntata registrata lo scorso 3 ottobre. La conoscenza tra la dama di Torino e Biagio continua. Nella nuova puntata del dating show di canale 5, Gemma, dopo il classico sfogo dietro le quinte, entrerà in studio felice e raggiante. La Galgani, infatti, racconterà di avere ricevuto un bacio molto passionale da Biagio il quale, tuttavia, non le ha ancora concesso l’esclusiva. Nonostante si trovi molto bene con la dama storica del trono over e provi per lei una forte attrazione, Biagio sta conoscendo anche anche Maria e Sabina. Proprio un intervento di Maria, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, causerà una nuova delusione alla Galgani che sperava di poter essere l’unica donna di Biagio.

GEMMA GALGANI DELUSA, GIANLUCA DE MATTEIS CRITICATO

Durante il confronto tra Gemma Galgani e Biagio, Maria chiederà di poter parlare e, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, confesserà che, in realtà, la sera in cui Biagio è uscito con Gemma, avrebbe dovuto uscire con lei e che l’appuntamento sarebbe saltato solo perchè lei aveva un compleanno. Una rivelazione che non piacerà affatto a Gemma che, poi, riceverà un’altra delusione quando Biagio deciderà di uscire con Sabina. Passando al trono classico, invece, anche Gianluca De Matteis non trascorrerà dei bei momenti. Il tronista romano sarà accusato da una corteggiatrice di essere troppo “narciso” e di pensare unicamente a se stesso anche durante le esterne. Sophie Codegoni, invece, deciderà di mandare a casa Alessandro.





