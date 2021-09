Uomini e Donne/ Anticipazioni 21 settembre: nuova delusione per Gemma?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 settembre

Torna oggi, 21 settembre 2021, l’appuntamento con Uomini e Donne. Su Canale 5 Maria De Filippi dà il via ad una nuova puntata durante la quale non mancheranno scintille. Nella puntata andata in onda ieri abbiamo assistito allo scontro tra Gianni Sperti e Stefano Pastore, il cavaliere che sta uscendo con una nuova affascinante signora in studio, Angela. Hanno avuto luogo anche nuovi battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, per non parlare di quelli tra le corteggiatrici di Matteo.

Quest’ultimo, in particolare, è uscito in esterna con Maria, una corteggiatrice campana dal carattere schietto e deciso, che ha suscitato le critiche di altre ragazze presenti in studio. C’è stato inoltre il ritorno in studio di Filiberto, il cavaliere che ha puntato Isabella (senza successo) e che ha già avuto modo di litigare con Tina Cipollari.

Uomini e Donne: ancora delusioni per Gemma Galgani?

Ma cosa accadrà oggi 21 settembre nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne? Le anticipazioni ci svelano di nuovi scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, acuitisi ulteriormente dopo la decisione della dama di Torino di sottoporsi ad un nuovo intervento di chirurgia plastica. Intanto per lei in studio non è ancora arrivato un nuovo pretendente, Maria De Filippi l’ha però incoraggiata a non perdersi d’animo: “Presto le puntate andranno in onda e chiamerà qualcuno per te”. Sarà davvero così? Intanto anche la ‘convivenza’ tra i tronisti si alimenta di qualche scintilla e dissapore. Joele e Matteo usciranno con una stessa corteggiatrice e questo scatenerà in studio uno scontro tra i due ragazzi. Questo e molto altro oggi su Canale 5 alle 14.45 circa.

