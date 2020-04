Uomini e Donne/ Anticipazioni 22 aprile: Giovanna Abate ritrova Sammy e Alessandro

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 APRILE

Anche oggi torna l’atteso appuntamento con il format tutto rinnovato di Uomini e Donne. Se nelle prime due puntate abbiamo assistito alle prime conoscenze “virtuali” di Gemma Galgani, oggi si torna a Giovanna Abate. Prima però per la dama del trono Over c’è una nuova conoscenza che si firma “punto coronato”. Gemma scambia con lui una breve chiacchierata e ne sembra abbastanza colpita, poi però viene interrotta da un nuovo collegamento. Dopo Ida e Riccardo arriva infatti un’altra nota protagonista del trono Over: si tratta di Barbara De Santi. Tra le due dame partono le solite frecciatine e qualche scaramuccia, e non mancano nuovi interventi di Tina Cipollari a scaldare ulteriormente l’atmosfera. Maria De Filippi placa però gli animi e saluta per ora la Galgani, aprendo invece la parentesi dedicata a Giovanna Abate.

GIOVANNA ABATE RIVEDE ALESSANDRO GRAZIANI E SAMMY HASSAN

A Uomini e Donne arriva il momento di scoprire cosa è accaduto ai corteggiatori di Giovanna Abate. La tronista teme addirittura che qualcuno possa essersi intanto fidanzato ma ecco apparire in video, in collegamento, Alessandro Graziani e Sammy Hassan. La Abate è emozionata e anche Alessandro dichiara di essere stato molto teso al pensiero di poterla rivedere dopo tanto tempo. È invece più freddo Sammy, che ammette di non essere stato a casa a pensarla in ogni momento. Parole che raffreddano anche Giovanna, che si indispone. Tra i due nasce infatti un battibecco abbastanza acceso, tanto che la tronista chiede addirittura di spegnere il collegamento con Sammy. Ma non è tutto: sembra proprio che Giovanna abbia ricevuto una segnalazione nei giorni scorsi che l’ha non poco infastidita. Ma di cosa si tratta? Lo scopriremo oggi, alle 14.45, su Canale 5.



