Uomini e Donne/ Anticipazioni 22 maggio: tre donne per Sirius, brutto colpo per Gemma

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 22 MAGGIO

Sempre più polemiche nello studio di Uomini e Donne. Sono ormai sempre più attese le esterne di Gemma Galgani e Sirius/Nicola Vivarelli, criticatissima da Tina Cipollari. Nell’ultima, i due si sono visti al parco e hanno fatto esercizio fisico insieme. Ma non è tutto: Gemma ha poi ricevuto i complimenti e anche un dono da parte della mamma di Sirius. Le cose sembrano dunque procedere per il meglio per la dama, almeno fino ad oggi. Nella puntata del 22 maggio su Canale 5, per la Galgani arriva una doccia fredda. Per Nicola continuano a chiamare donne, e oggi 3 di queste sono in studio. Si tratta di tre ragazze, coetanee di Sirius che si presentano e propongono al ragazzo per iniziare una conoscenza. Nicola accetterà di conoscerle o rifiuterà nuovamente a favore del legame con Gemma?

ENZO E PAMELA TORNANO IN STUDIO, L’ALCHIMISTA SI SVELA A…

La nuova puntata di Uomini e Donne continua con quello che è ormai diventato un altro appuntamento fisso. In studio infatti fa ritorno Pamela Barretta, questa volta però non è da sola. Enzo Capo, che l’ultima volta ha rifiutato di presentarsi in studio e parlare di nuovo con l’ex, oggi invece è di fronte a lei, pronto per ulteriori chiarimenti sulla loro storia d’amore. È davvero finita per sempre o c’è un’altra speranza? Lo scopriremo oggi, su Canale 5. Ma le sorprese non sono finite qui. Torna Giovanna Abate al centro dello studio e stavolta non per Sammy e Alessandro ma per l’Alchimista. La tronista annuncia di aver finalmente visto il suo volto, ma l’Alchimista è in studio ancora una volta con una maschera, questo perché non vuole che il pubblico sappia chi è. Per svelarsi il ragazzo vuole attendere ancora un po’.



