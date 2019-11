Uomini e Donne/ Anticipazioni 22 novembre: Giulia e Daniele in crisi (Trono Classico)

La settimana di Uomini e Donne, come di consueto, si conclude con una nuova puntata del trono Classico. Oggi, 22 novembre, si riparte proprio dal trono di Giulio al quale è stata dedicata interamente la puntata di ieri. Scopriamo infatti il finale delle due esterne uguali fatte con Giovanna e Giulia, che scatenano in studio la reazione di Veronica. La corteggiatrice si scaglia contro la rivale Giulia parlando di follower, argomento che Giulio trova superficiale. Tra i due nasce una discussione che porta Veronica a salutare tutti e andare via. Maria De Filippi passa allora la palla a Giulia Quattrociocche. Come svelato dalle anticipazioni del Vicolo delle news, la tronista subito dopo la scorsa puntata ha rincorso Daniele Schiavon, che aveva lasciato lo studio infuriato dopo aver visto il nuovo bacio di lei con Alessandro Basciano.

Uomini e Donne, anticipazioni 22 novembre: Giulio geloso di Giovanna

Giulia e Daniele discutono nuovamente e lui arriva ad ammettere di avere la nonna in fin di vita e, nonostante tutto, pensare a lei ed essere a Uomini e Donne per corteggiarla. I due chiariscono in modo parziale, oggi lui è in studio ma non col migliore degli umori. Giulia ha deciso di non fare esterne questa settimana, ma ha visto Sonny che le ha organizzato una sorpresa che vale però a poco visto che, alla fine, oggi viene eliminato dalla tronista. Maria dedicherà del tempo anche ai due nuovi tronisti, Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli, per poi lasciare un’ultima battuta a Giovanna. La corteggiatrice però farà infuriare nuovamente Giulio Raselli per una battuta fatta proprio sul nuovo tronista Carlo e una possibile conoscenza.

