Uomini e Donne, anticipazioni 22 novembre/ Riccardo deluso da Ida, Lavinia….

Anticipazioni Uomini e Donne 22 novembre: Riccardo Guarnieri e il trono over

Oggi, martedì 22 novembre, alle 14.45 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show di Maria De Fillipi. Chi saranno i protagonisti della nuova puntata? Ieri i riflettori sono stati puntati su Riccardo Guarnieri e il “quadrilatero amoroso” di cui è protagonista. Il cavaliere ha deciso di lasciare lo studio, ma Maria De Filippi lo ha fermato chiedendogli spiegazioni. Roberto è così rientrato in studio, ma la puntata si conclusa poco dopo e sicuramente oggi si approfondirà ulteriormente il discorso. Guarnieri dirà di essere rimasto molto male per il comportamento di Ida Platano, che non lo ha difeso nello scontro con Alessandro Vicinanza. Ida, però, non accetterà le sue critiche, rinfacciandogli di essere un egoista. Successivamente l’attenzione passerà ad Armando Incarnato, pronto a fare una nuova conoscenza.

Uomini e Donne: novità per la tronista Lavina Mauro

Cosa succederà nella puntata di oggi, martedì 22 novembre, di Uomini e Donne? Per quanto riguarda il trono classico si parlerà della tronista Lavinia Mauro, che sta continuando a conoscere meglio tre ragazzi: Francesco, Alessio Corvino e Alessio Campoli, ex fiamma di Angela Nasti. Dopo l’eliminazione di Campoli, Lavinia è andata a riprenderlo generando molti malumori. Il corteggiatore Alessio Corvino, infatti, non si è presentato in esterna, lasciando la ragazza ad aspettarlo inutilmente. Oggi in studio il corteggiatore sarà presente e spiegherà le ragioni della sua assenza: Alessio è rimasto deluso del fatto che Lavinia sia andata a riprendere Campoli e abbia mostrato un forte interesse nei confronti del rivale.

