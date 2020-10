Uomini e Donne/ Anticipazioni 22 ottobre: Michele sceglie Roberta, Carlotta…

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 22 OTTOBRE

Grandi novità nella nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi, giovedì 22 ottobre. L’appuntamento riprenderà esattamente da dove si è interrotta la scorsa puntata. Al centro dello studio tornerà a sedersi Michele Dentice che, dopo aver ricevuto il numero di tante dame, ha scelto di frequentare solo Roberta Di Padua e Carlotta Savorelli. Dopo aver “bidonato” Roberta per uscire con Carlotta, oggi confesserà di aver fatto esattamente il contrario. Michele, infatti, ha bidonato Carlotta per uscire con Roberta. Il cavaliere ha così portato la Di Padua, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nel ristorante in cui avrebbe dovuto cenare proprio con Carlotta. Tra Michele e Roberta è scattato anche il bacio. Sentendosi sempre più attratto dalla Di Padua, Michele deciderà di continuare ad uscire solo con Roberta.

SOPHIE CODEGONI ELIMINA ALESSANDRO

Dopo lo spazio dedicato al trono over, si tornerà a parlare del trono classico. Al centro dello studio tornerà a sedersi Sohpie Codegoni che sta continuando a conoscere Nino e Marco, ma deciderà di eliminare Alessandro perchè considera il suo atteggiamento troppo “appiccicoso”. Davide Donadei, invece, sarà il protagonista di un confronto con Rossana, una ragazza di Lecce che ha portato in esterna e con cui ha trovato immediatamente un feeeling. Il tronista pugliese continua così a conoscere tutte le ragazze che sono arrivate in trasmissione per lui trascurando Beatrice. Dopo averla portata sempre in esterna, nonostante il bacio, Davide si sta dedicando anche alle altre corteggiatrice e questa decisione di lasciarla in panchina, scatenerà una piccola discussione con Beatrice.



