Uomini e Donne/ Anticipazioni 22 settembre: Armando Incarnato punta Lucrezia?

Armando Incarnato sempre più protagonista a Uomini e Donne e nella puntata in onda oggi potrebbe tornare nuovamente al centro dell’attenzione. Il cavaliere napoletano, non trovando la donna della sua vita tra le dame del parterre del trono over, ha cominciato a guardarsi intorno puntando Lucrezia, una corteggiatrice 33enne di Gianluca De Matteis con cui si è anche concesso più di un ballo. Lucrezia, da parte sua, ha accettato la corte di Armando senza, tuttavia, dichiararsi. Gianluca, invece, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua corteggiatrice e ha ammesso di volerla conoscere. Armando, dunque, è pronto a sfidare il giovane tronista potendo contare su un piccolo vantaggio: a differenza di Gianluca, infatti, ha la possibilità di sentire telefonicamente Lucrezia e di portarla in esterna senza telecamere. Gianluca, dunque, è pronto a sfidare Armando. Il cavaliere napoletano, dopo aver frequentato tante dame, troverà in Lucrezia quello che sta cercando?

SOPHIE CODEGONI DELUSA DAI SUOI CORTEGGIATORI?

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi sarà dedicata anche a Sophie Codegoni? La giovane tronista, bellissima e molto corteggiata, non ha ancora trovato un corteggiatore che le faccia sentire le farfalle nello stomaco. Sophie, pur essendo stata colpita da Facundo, il corteggiatore argentino che ha portato in esterna, non è ancora convinta di avere tra i suoi corteggiatori ciò che cerca. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, il percorso della Codegoni sarà davvero in salita al punto da eliminare tutti i suoi corteggiatori. Potrebbero trovare spazio nella puntata odierna di Uomini e Donne anche altri protagonisti del trono over. In particolare, il pubblico spera di rivedere al centro dello studio Stefania e Alessandro.



