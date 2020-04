Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA GEMMA 23 APRILE

Cosa accadrà nella prossima puntata di Uomini e Donne? Scopri le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 23 aprile: ci attende infatti una nuova puntata del rinnovato format del dating show di Maria De Filippi. Ritroviamo sia Gemma Galgani che Giovanna Abate ma è dalla dama del trono Over che si riparte. Gemma torna a chattare con gli uomini che l’hanno corteggiata nelle prime puntate, ricevendo anche messaggi spinti che la lasciano abbastanza stupita. Torna per primo a contattarla Occhiblu, che le scrive: “Buonasera Gemma, come stai? Mi auguro che tu stia bene e non ti senta sola. Oggi è stata una bella giornata, la tv mi ha fatto compagnia. Ho però inizato a scriverti con un sottofondo musicale dei Queen, spero ti piaccia la musica, a me dà carica”. Poi le manda un filmato in cui per la prima volta le fa sentire la sua voce. Ma non è tutto: sarà Cuore di poeta, partito in sordina, a stupire la Galgani con le sue parole.

GEMMA GALGANI SCONVOLTA DA “CUORE DI POETA”, GIOVANNA ABATE…

Cuore di poeta torna a scrivere a Gemma Galgani nella nuova puntata di Uomini e Donne e si spinge un po’ oltre. “Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri, armoniosi, seducenti per una nottata d’amore”, scrive l’uomo misterioso. La dama è senza parole e ammette che effettivamente “sta correndo un po’ troppo”. L’attenzione passa poi a Giovanna Abate, ancora infuriata con Sammy Hassan dopo le dichiarazioni della puntata di ieri. “Io sono rimasto molto amareggiato e deluso dalla nostra ultima telefonata”, ammette il corteggiatore, ma la tronista spiega di esserlo molto più di lui “Io a differenza tua ti ho pensato, e quello che ci eravamo dati in quei 4 giorni… Tu hai mai pensato di poter creare qualcosa con me?”, sbotta. Come replicherà Sammy? La conoscenza tra i due si chiuderà oggi? Lo scopriremo alle 14.45 su Canale 5.



