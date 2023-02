Uomini e Donne, anticipazioni 23 febbraio/ Alice in lacrime per Federico

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 febbraio: cosa succederà?

Oggi, giovedì 23 febbraio 2023, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento? Nella puntata di ieri abbiamo assistito a un’accesa lite tra il cavaliere Armando Incarnato e l’opinionista Gianni Sperti. A far partire la discussione, è stato il commento dell’opinionista durante l’addio di Alessandro e Pamela: Sperti ha fatti i complimenti al cavaliere che è riuscito mai a portare a termine in maniera positiva la conoscenza con una delle dame della trasmissione.

Uomini e Donne: Antonella Perini svela: "Luca voleva andar via…"/ Stoccata ad Armando

“Non c’è mai una storia d’amore, un sentimento. Non fai che dire che la donna è sbagliata”, ha detto Sperti rivolgendosi ad Armando. E ha aggiunto: “Tu qui non fai nulla, dovresti trovare una compagna”. Piccata la risposta di Incarnato: “Ma di chi mi devo innamorare? Di tua sorella?”. Cosa vedremo nella puntata di oggi? A chi lascerà spazio Maria De Filippi?

Armando Incarnato, duro scontro con Gianni a Uomini e Donne/ "Non prendo soldi..."

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono classico

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 23 febbraio, si aprirà con i protagonisti del trono classico. Federico Nicotera ha portato in esterna Carola, che con una lettera ha dichiarato i suoi sentimenti per il tronista. Alice, rivale di Carola, lascerà lo studio in lacrime. Spazio anche a Lavinia Mauro che ha deciso di uscire con Alessio Campoli. Come reagirà Alessio Corvino, che per San Valentino non ha fatto recapitare nessun regalo alla tronista romana? Per quanto riguarda il trono Over, invece, Riccardo Guarnieri sta corteggiando Cristina Tenuta, ma la dama sembra ssere interessata solo ad Armando. Appuntamento alle 14.45 su Canale 5. Ricordiamo che è possibile rivedere la puntata di Uomini e Donne su Witty Tv e su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

LEGGI ANCHE:

Barbara De Santi, ex dama Uomini e Donne, attacca Armando Incarnato/ "Non è vero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA