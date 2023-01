Uomini e Donne, anticipazioni 23 gennaio/ Federico in esterna con Carola, ma…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 gennaio: i protagonisti del trono over

Oggi, martedì 23 gennaio 2023, inizia una nuova settimana con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento? Nella puntata andata in onda venerdì scorso, Riccardo Guarnieri e Gloria si sono seduti al centro studio. I due hanno trascorso il Capodanno insieme ma il cavaliere ha ribadito di non essere innamorato di Gloria.

La dama, invece, ha dichiarato che Riccardo, fuori dallo studio, si è rivelato molto affettuoso. Riccardo ha conosciuto una nuova dama, ma ha decido di non iniziare a frequentarla. Il cavaliere ha anche discusso con Roberta. L’opinionista Tina Cipollati si è mostrata molto interessata a un cavaliere di nome Claudio.

Uomini e Donne: Lavinia litiga con Alessio Corvino

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 23 gennaio, si parlerà dei tronista, Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Secondo le anticipazioni Lavinia ha discusso con Alessio Corvino e pare sia uscita in esterna con Alessio Campoli. Federico, invece, ha portato in esterna Carola, ma in studio non mancherà qualche tensione tra loro. Spazio anche ai protagonisti del trono over. Si tornerà a parlare di Alessandro, che sta conoscendo meglio Gemma, Pamela, Desdemona, Cristina e Silvia. Ma oggi si parlerà di Pamela: il cavaliere è rimasto male quando è venuto a sapere che la dama vive ancora con l’ex compagno, socio anche sul lavoro. Biagio sta continuando a conoscere meglio Carla, ma non mancano discussioni e le tensioni con Silvia.

