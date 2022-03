Uomini e donne/ Anticipazioni 23 marzo 2022: Gemma ritrova l’amore, Armando chi sceglie Alessandra e Aneta?

Uomini e donne, Armando Incarnato fa una scelta tra Alessandra e Aneta

In data odierna, 23 marzo 2022 , su Canale 5 va in onda la nuova puntata di Uomini e donne si preannuncia ricca di colpi di scena e risvolti inaspettati. Per il trono over, Armando Incarnato si troverà al centro studio dinanzi alle due pretendenti, Alessandra e Aneta.

La mora si dichiara non del tutto convinta di voler proseguire la sua frequentazione con il napoletano, Armando Incarnato, dal momento che nutre ancora dei sentimenti verso l’ex fiamma, l’altro cavaliere che presenzia al trono over, Diego Tavani , e la bionda -anche lei – mette in discussione la sua scelta di restare a corteggiare Armando, dal momento che non si fida di lui rispetto al suo sedicente interesse verso di lei.

Spazio, poi, alla vita sentimentale dell’altra veterana, Gemma Galgani. L’ex storica del “gabbiano” Giorgio Manetti diventerà protagonista di una passionale esterna con tanto di bacio lungo e alla francese vissuto insieme all’insegnate Franco, suo nuovo pretendente. Tra la dama e l’insegnante è sbocciato un nuovo amore? Intanto, Tina Cipollari si palesa sorpresa del rapporto intercorrente tra i due, tanto che l’opinionista sembrerebbe pronta ad azzardare la scommessa che sia la volta buona che la torinese lasci il programma per amore del prof…

Per il trono classico, invece si rileva che Matteo Ranieri diventa protagonista di due esterne al bacio, rispettivamente con Federica Aversano e Valeria Cardone: in entrambe le uscite -all’insegna del romanticismo- il tronista di abbandonerà al fuoco della passione, con un bacio passionale condiviso con ciascuna delle due corteggiatrici campane. Che sia pronto alla scelta, l’ex di Sophie Codegoni? Nel frattempo la corteggiatrice del giovane- Nicol Piva- minaccia l’addio al dating-show.

Tra le altre anticipazioni tv di Uomini e donne odierne, inoltre, si rileva un gesto filantropico di Maria De Filippi a beneficio della dama partecipante al trono over, Giovanna. Come promesso anzitempo alla dama del trono over, la conduttrice regala alla dona, in studio, un apparecchio acustico, al fine di migliorarle l’udito. Un gesto importante quello della timoniera di Uomini e donne, che commuoverà senz’altro i fedeli telespettatori del dating-show di Canale 5.













