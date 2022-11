Uomini e Donne/ Anticipazioni 23 novembre: Ida e Alessandro lasciano il programma?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 novembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 23 novembre, alle 14.45 con una puntata assolutamente imperdibile. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, oggi comincerà la puntata che porterà all’addio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Da settimane, la storia tra la dama e il cavaliere del trono over appassiona il pubblico del dating show di canale 5. Alessandro, dopo aver provato a conoscere altre persone, ha ammesso di essere innamorato di Ida. Una dichiarazione che ha inizialmente spiazzato Ida che ha poi deciso di frequentarlo.

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Ida e Alessandro si accomoderanno nuovamente al centro dello studio per un nuovo confronto che, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si concluderà con un colpo di scena ovvero con l’addio della coppia alla trasmissione.

La reazione di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza spiazzeranno il pubblico annunciando la scelta di lasciare la trasmissione per poter vivere la storia senza telecamere e lontano dallo studio del programma di Maria De Filippi. Una scelta che spiazzerà Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua con cui, nelle ultime settimane, sia Ida che Alessandro hanno discusso in modo animato. La decisione di Ida e Alessandro scatenerà anche la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari?

La puntata di oggi potrebbe essere dedicata totalmente ad Ida e Alessandro, ma non si esclude un momento dedicato al trono classico. Maria De Filippi si occuperà anche del percorso dei tronisti Federico Nicotera e Federico Dainese? Lo scopriremo nel corso della puntata.

