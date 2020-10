Uomini e Donne/ Anticipazioni 23 ottobre: Gemma e l’arrivo di un nuovo cavaliere?

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 23 OTTOBRE

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 23 ottobre, alle 14.45, con l’ultima puntata della settimana. Dopo la sfilata maschile vinta da Gianluca De Matteis e lo spazio dedicato al triangolo formato da Roberta, Michele e Carlotta con il cavaliere del trono over che ha scelto di continuare a conoscere solo la Di Padua, oggi dovrebbe andare in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 9 ottobre. La puntata dovrebbe cominciare con l’arrivo in studio di un nuovo cavaliere del trono over. Come svelano le anticipazioni pubblicate dal portale NewsUeD, a presentarsi al pubblico e al parterre femminile sarà Giuseppe, un cavaliere che ha deciso di mettersi in gioco partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi per cercare l’anima gemella. La troverà? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

GEMMA GALGANI, NUOVO BACIO CON BIAGIO

Come di consueto, con l’inizio di una nuova puntata, trova ampio spazio Gemma Galgani. Con un filmato, sarà fatto il punto sulla discussione che la dama di Torino ha avuto con Tina Cipollari a causa di un cactus. Nella nuova puntata, Gemma tornerà al centro dello studio per raccontare i dettagli del nuovo appuntamento con Biagio. La dama racconterà di aver ricevuto un bacio molto passionale, ma anche stavolta, per lei, ci sarà un’amara sorpresa. Biagio, infatti, racconterà di essere uscito anche con la dama Maria con cui si trova molto bene, esattamente come accade ogni volta che esce con Gemma e per la quale prova un fortissimo interesse. Biagio, tuttavia, non si fa mancare nulla e Maria De Filippi svelerà a Gemma e Maria che Biagio è uscito anche con una terza dama. Quale sarà la reazione delle due signore?



