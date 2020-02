Uomini e donne/ Anticipazioni 24 febbraio: lite tra Sara e Giuseppe (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 24 FEBBRAIO, TRONO CLASSICO

Uomini e donne torna in onda oggi, 24 febbraio, e tutti sperano che i protagonisti siano ancora i tronisti del trono classico. Dopo dieci giorni d’assenza, molto probabilmente legato al lutto che ha colpito Raffaella Mennoia, Carlo, Daniele e Sara sono tornati in onda accogliendo l’arrivo di Giovanna Abate. Proprio a lei è stata dedicata gran parte di venerdì pomeriggio per il suo debutto da tronista dopo la non scelta di Giulio Raselli avvenuta ormai un mese fa. Dopo la sua presentazione, il video del momento in cui ha ricevuto la proposta e il suo ingresso in studio, si è passati a parlare dei maschietti del trono ovvero Carlo Pietropoli, che ha potuto ritrovare la sua Cecilia Zagarrigo, e Daniele Dal Moro che si è scontrato con il collega per via di Ginevra, interessata ad entrambi, e oggi?

SARA ALLO SCONTRO CON GIUSEPPE A UOMINI E DONNE

Se sarà confermata la messa in onda del trono classico di Uomini e donne sembra proprio che al centro della puntata ci sarà proprio la dolce Sara. La bella tronista all’epoca della registrazione aveva da poco compiuto gli anni da poco e lei ha accusato i suoi corteggiatori di non aver fatto abbastanza e di non averla nemmeno pensata in questo giorno speciale. In realtà l’accusa è caduta su Giuseppe che finirà col discutere aspramente con la tronista convinta che lui potesse fare qualcosa alla luce dell’interesse che ha detto di avere e invece c’è stato il silenzio più assoluto. Il corteggiatore si nasconde dietro il fatto di aver chiesto di lei alla redazione ma la tronista non ci sta, sarebbe bastato anche un pensiero sui social…

© RIPRODUZIONE RISERVATA