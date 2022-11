Uomini e donne, anticipazioni 24 novembre/ Riccardo ci riprova con l’ex Roberta?

Uomini e donne, anticipazioni 24 novembre 2022: Riccardo Guarnieri tenta il riavvicinamento con Roberta Di Padua?

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 24 novembre 2022 su Canale 5, che vede Riccardo Guarnieri riavvicinarsi all’ex Roberta Di Padua. Rimasti orfani di Federica Aversano, ritiratasi dal programma, e la coppia uscente che Ida Platano e Alessandro Vicinanza che si é data l’esclusiva, il trono classico e il trono over riservano al pubblico TV delle esclusive novità. Per la quota trono over Riccardo Guarnieri registra un’uscita passionale con la dama del trono over, Gloria. I due dormono insieme, e una domanda sorge spontanea. Che Riccardo Guarnieri abbia dimenticato per sempre l’ex Ida Platano? Nel frattempo, intanto, il tarantino comunica la voglia di tornare a rivedere l’altra ex, Roberta Di Padua. Questo dopo che lo stesso tarantino si é chiesto se quello tra Ida e Alessandro, la neo coppia di Uomini e donne, sia amore: “Ora mi chiedo se fosse amore quello tra me e Ida e se sia amore quello tra lei e Alessandro. L’amore non può essere entrambi”. Insomma, Riccardo sembra non dimenticare del tutto il ricordo della dama bresciana.

E neanche per la quota trono classico mancano le novità.

Il trono classico vede Lavinia Mauro e Federico Nicotera dividersi…

La tronista in carica, Lavinia Mauro, sembra dividersi tra i corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino. Che il trono della mora possa rischiare la chiusura anticipata, per la gelosia nutrita da parte di uno dei due corteggiatori verso la dama corteggiata? Chissà. Nel frattempo, tra gli altri tronisti anche Federico Nicotera sembra proseguire un trono piuttosto complesso. L’ex corteggiatore storico di Sophie Codegoni, infatti, sembra condurre un trono trainato da un forte interesse verso due poli, da una parte la corteggiatrice Carola e dall’altra Alice. Dopo un bacio passionale in esterna tra il tronista e Carola, tuttavia, Alice non riesce a tenere un freno sulla gelosia, tanto che decide di lasciare anzitempo il programma. Che possa quest’ultima voler tornare sui suoi passi, al trono classico? Non ci resta che continuare ad assistere agli appuntamenti TV di Uomini e donne, per saperne di più!

