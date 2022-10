Uomini e Donne, anticipazioni 24 ottobre/ Le esterne di Federico e Fede

Anticipazioni Uomini e Donne 24 ottobre:

Oggi, lunedì 24 ottobre, inizia una nuova settimana con Uomini e Donne, appuntamento come sempre alle 14.45 su Canale 5. Nella puntata odierna i riflettori su chi saranno puntati? Si darà spazio ai giovani tronisti o ai protagonisti del trono Over? Nelle scorse puntate si è ampiamente parlato del triangolo sentimentale nato tra Ida Platano, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: ricordiamo che Ida ha deciso di dare una seconda possibilità ad Alessandro, suscitando la delusione e la rabbia di Roberta. Oggi, quindi, si passerà ai tronisti. Nella scorsa puntata si è parlato di Federica che ha ricevuto dei regali anonimi, mentre oggi si parlerà di Federico. Il ragazzo è andato in esterna con Alice e tra i due scatterà un bacio molto passione. Fede, invece, è uscito con la corteggiatrice Monica.

Ludovica Valli rivela il sesso del bambino su Instagram/ il bellissimo video

Uomini e Donne: spazio anche a dame e cavalieri

Anche nella puntata di oggi, lunedì 24 ottobre, di Uomini e Donne non mancherà spazio per i protagonisti del trono over. Molto probabilmente oggi si tornerà a parlare della dama Gemma Galgani sta frequentando il cavaliere Roberto, più giovane di lei. Tra i due la conoscenza prosegue anche se il cavaliere è stato chiaro: bacerà la dama solo quando sarà davvero attratto e convinto. Sarà la volta buona per Gemma, reduce da numerosi delusioni d’amore? “Roberta, Ida, Alessandro, Riccardo, Armando e Gemma non sono li per l’amore, anzi, l’amore è proprio l’ultima cosa che vogliono. Prima lo capite, e meglio state”, ha commentato duramente un fan del programma su Twitter. Non è da escludere che nella nuova puntata assisteremo all’ennesima lite tra Pinuccia, ribattezzata da Tina Cipollari ‘Pinuccia Ferragni’, e l’opinionista.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne, Veronica Ursida contro Armando Incarnato/ "Il più falso di tutti"Uomini e donne, Isabella Ricci: "Gianni flop"/"Ida e Roberta? Un partner al secondo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA