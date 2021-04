Uomini e Donne/ Anticipazioni 25 aprile, Massimiliano: “Tra Eugenia e Vanessa…”

Uomini e Donne, anticipazioni e news 25 aprile

Chi sarà la scelta di Massimiliano Mollicone tra Federica, Eugenia e Martina? Il tronista di Uomini e Donne si sta avvicinando al momento fatidico, ma non ha ancora le idee chiare. In modo diverso, infatti, Federica, Martina ed Eugenia sono nei suoi pensieri. Tra tutte e tre, tuttavia, sono leggermente più avanti Vanessa ed Eugenia con cui ha un percorso più importante. In un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Massimiliano ha così parlato del suo rapporto con le corteggiatrici soffermandosi proprio su Eugenia e Vanessa. Massimiliano ha baciato sia Eugenia che Vanessa e, a proposito del bacio con quest’ultima, ha detto: “Per come sono fatto do molta importanza a queste cose, così come do peso anche ad un abbraccio. Quello che c’è stato tra noi mi ha fatto capire tanto nel rapporto che stiamo creando e non ho timore a dire che è un bacio che le riderei altre volte”.

Massimiliano Mollicone: Eugenia sarà la scelta?

Il rapporto che sta appassionando il pubblico di Uomini e Donne è quello tra Massimiliano ed Eugenia. Quest’ultima, dopo aver pensato di lasciare la trasmissione, è tornata sui suoi passi in seguito ad un’esterna con il tronista. Del rapporto con Eugenia, Massimiliano ha ammesso di essere molto preso mentalmente. “Eugenia ha la capacità di entrarmi nella testa. Come inizia a parlare mi capisce. E’ in questo senso che la trovo più attraente a livello mentale. Con questa affermazione non volevo togliere nulla alle altre, ma questo è un aspetto che sta contraddistinguendo Eugenia nella nostra conoscenza. Sono attratto da Eugenia, ma quello che ho cercato di spiegare è che, come è normale che sia, ci sono persone che mi suscitano qualcosa di più e altre di meno. Esteticamente può darmi di più Vanessa ma in Eugenia vedo anche altre qualità”, ha concluso. Sarà lei la scelta?

