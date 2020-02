Uomini e Donne/ Anticipazioni 25 febbraio: arrivano gli ex di Gemma! (Trono Over)

Dopo un inizio settimana dedicato ai protagonisti del trono Classico, Uomini e Donne si prepara ad accogliere in studio oggi dame e cavalieri. Prima che Gemma Galgani faccia il suo consueto ingresso in studio, la puntata ha però inizio con Tina Cipollari. L’opinionista ha mantenuto i suoi propositi e ha riportato in studio alcuni ex di Gemma Galgani. La ricerca è partita qualche settimana fa, con la nascita di un tabellone con tutte le frequentazioni che la dama ha avuto in questi dieci anni di permanenza in studio. Oggi di questi tanti uomini ne giungono in studio 3. Ad accoglierli prima del loro ingresso c’è proprio Tina, pronta ad avvertirli: “Dovete dire la verità!” Scene trash, dunque, assicurate in questo inizio puntata che segue, poi, con l’arrivo di Gemma Galgani, pronta a svelare tutte le novità sul suo conto.

Uomini e Donne, Gemma Galgani: tornano alcuni flirt del passato!

Tina Cipollari è decisa a riportare in studio tutti gli ex flirt o amori di Gemma Galgani per scoprire cose c’è stato davvero con loro e la cosa parte proprio oggi. In studio tornano ex conoscenze della dama: Paolo, Remo e Michele di Bari. Il confronto con questi cavalieri durerà un bel po’ e darà vita a numerosi siparietti in studio. Inutile dire che ogni confronto sarà mediato da Tina, pronta a scoprire se con i cavalieri in studio c’è stato in passato un bacio sulle labbra, uno più appassionato o si è addirittura andati oltre. Alla fine di questa lunga parentesi, Gemma lascerà il centro dello studio a Samuel e Alessia. I due hanno continuato a frequentarsi, nonostante le liti delle scorse settimane, eppure anche oggi non mancheranno scontri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA