Uomini e donne/ Anticipazioni 25 maggio: Gemma Galgani riparte da una nuova esterna?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 MAGGIO

Uomini e donne riparte oggi pomeriggio per una nuova settimana insieme all’insegna delle conoscenze, le polemiche e gli avvicinamenti. Il programma è in dirittura di arrivo anche se, secondo i rumors, la conclusione slitterà di una settimana o poco più grazie agli ottimi ascolti registrati in questi giorni. Grazie alla nuova formula che ha fatto fuori il trono classico salvando Giovanna Abate, il programma tocca ogni giorno il 20% di share e lo supera addirittura sfiorando in alcuni giorni il 23% di share. Ma cosa succederà? Da oggi si potrebbe di nuovo tornare al punto di partenza ovvero con Gemma Galgani di nuovo in studio soprattutto dopo l’arrivo di tre corteggiatrici per Sirius, tre giovani ragazze che sicuramente non hanno messo in crisi le volontà del corteggiatore che ha occhi solo per la dama torinese. In molti sono pronti a scommettere che la sua voglia sia solo una, la popolarità e che questo porterà anche sua madre in studio a Uomini e donne in pieno stile Luigi Favoloso e mamma. Sarà davvero Gemma la vittima della situazione anche questa volta?

VERONICA URSIDA E VALENTINA AUTIERO ANCORA PROTAGONISTE A UOMINI E DONNE?

Dall’altra parte abbiamo le altre dame e cavalieri che provano un po’ a movimentare Uomini e donne a cominciare da Veronica Ursida. La bionda è finita nuovamente nel mirino di Armando Incarnato e di Roberta di Padua per via di quello che è successo con Giovanni. Il ritorno sulla piazza, almeno a metà, della dama potrebbe aprire nuove strade ai cavalieri in studio e lo stesso succederà con Valentina Autiero. La dama ci aveva provato con Sirius beccandosi un due di picche e lo stesso è successo con il catanese Angelo, la sua situazione stenta a decollare, questa settimana arriveranno novità importanti?

