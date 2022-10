Uomini e Donne, anticipazioni 25 ottobre/ Riccardo Guarnieri in studio?

Anticipazioni Uomini e Donne 25 ottobre:

Oggi, martedì 25 ottobre, alle 14.45 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show di Maria De Fillipi. Chi saranno i protagonisti della nuova puntata? Ieri i riflettori sono stati puntati sul trono over con un siparietto tra Pinuccia Della Giovanna, Alessandro Rausa e Rosalia. La dama di Vigevano è scappata dietro le quinte quando il cavaliere ha preferito ballare con un’altra dama invece che con lei: “Mi è passata davanti ed è corsa ad abbracciarlo, m’è venuto un colpo al cuore!”. I tre sono finiti a discutere dietro le quinte. Spazio anche al tronista Federico Nicotera, diviso tra le corteggiatrici Carola e Alice, e a Federico Dainese che è uscito con Monica. Cosa succederà nella puntata di oggi, martedì 25 ottobre, di Uomini e Donne?

Oggi martedì 25 ottobre andrà in onda la seconda puntata della settimana di Uomini e Donne. Dopo aver visto l’esterna di Federico Nicotera che ha baciato ancora una volta la corteggiatrice Alice, Carola è scoppiata in lacrime. Poi, durante il ballo è andata via dallo studio: Federico deciderà di rincorrerla e di continuare la loro conoscenza? Oggi molto probabilmente si parlerà anche di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Il cavaliere di Salerno, dopo aver chiuso la conoscenza con Roberta Di Padua, si è dichiarato nuovamente per Ida. I due hanno così deciso di riprendere a frequentarsi, anche se la dama ha più volte mostrato qualche perplessità. Oggi in studio potrebbe esserci anche Riccardo Guarnieri: il cavaliere è stato assente per qualche puntata e non ha assistito al riavvicinamento di Ida e Alessandro. Avrà qualcosa da dire?

