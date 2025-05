Lunedì, 26 maggio, prenderà il via l’ultima settimana di messa in onda della stagione 2024/2025 di Uomini e Donne. L’appuntamento finale, infatti, è previsto per venerdì 30 maggio, sempre su Canale 5. Dopodiché, inizierà la consueta pausa estiva per il programma, che tornerà a settembre con la nuova edizione. Com’è noto, però, le registrazioni si sono concluse da qualche settimana, quindi Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti sono ufficialmente in “ferie” già da un po’. Ma, cosa vedranno i telespettatori in questi ultimi appuntamenti del dating show?

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il pubblico avrà finalmente modo di vedere la scelta di Gianmarco Steri. Dopo più di quattro mesi sul trono, il barbiere romano ha deciso di uscire dal programma con Cristina Ferrara, preferendola alla “rivale” Nadia Di Diodato. A quanto pare, la scelta verrà divisa in due puntate e non mancheranno momenti di tensione. Difatti, pare che Nadia non abbia preso bene la decisione del tronista, arrivando anche a scontrarsi con Tina. Allo stesso tempo, sembra che il confronto tra Cristina e Gianmarco commuoverà molti spettatori.

Uomini e Donne anticipazioni: cosa succederà nell’ultima settimana della stagione

Dopo le puntate dedicate alla scelta di Gianmarco Steri, gli ultimi appuntamenti della stagione di Uomini e Donne saranno dedicati alle avventure dei protagonisti del Trono Over. Sempre stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, ci sarà un acceso scontro tra Tina Cipollari e la dama Cinzia, che farà discutere tutto lo studio, e non solo. Successivamente, ci sarà il ritorno in trasmissione di due coppie: Giuseppe e Rosanna – con tanto di lettera romantica – e Gabriele e Tiziana. Allo stesso tempo, altri due personaggi abbondoneranno il parterre, fidanzandosi ufficialmente.

Di chi si tratta? Di Valentina ed Emanuele, i quali hanno deciso di rendere ufficiale il loro amore e di viversi la loro storia fuori dal programma. Infine, quest’edizione di Uomini e Donne si concluderà con un toccante omaggio ai cani del canile. Dopo un anno pieno di successo, anche questa stagione del dating show di Maria De Filippi volge al termine, confermandosi un punto fermo del palinsesto televisivo, soprattutto in un anno particolarmente difficile per Mediaset e Canale 5. A questo punto, non resta che attendere per vedere direttamente sul piccolo schermo le ultime puntate della trasmissione.