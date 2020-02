Uomini e Donne/ Anticipazioni 26 febbraio: nuova lite per Barbara? (Trono Over)

Inizio settimana abbastanza turbolento per Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari ha deciso di portare in studio alcune sue fiamme del passato, mettendola in difficoltà. Tra queste anche Remo, che ha palesato la volontà di tornare a frequentarla. Oggi ritroviamo al centro dello studio Samuel e Alessia che, dopo l’ennesimo scontro, hanno deciso di chiudere la loro conoscenza. Ma quali saranno i protagonisti della puntata del trono Over di oggi? Al centro dello studio potremmo ritrovare Marcello, tra i cavalieri più discussi delle ultime settimane. L’uomo stava frequentando Simonetta ma, l’ultima volta, ha ricevuto la visita di due nuove dame molto più giovani di lui col desiderio di conoscerlo. Per entrambe è stato un sì e oggi potremmo scoprire come sono andati i primi incontri con le signore.

Uomini e Donne, anticipazioni: Barbara De Santi al centro di nuove polemiche?

Al centro dello studio di Uomini e Donne potremmo ritrovare anche Barbara De Santi, protagonista di un acceso scontro con Gianni Sperti nelle puntate della scorsa settimana. I due si sono riappacificati e la dama ha accettato di conoscere un cavaliere giunto proprio per lei: come sarà andata questa frequentazione? Nuove frequentazioni anche per Valentina Autieri che la scorsa settimana ha ricevuto ben tre nuovi cavalieri pronti a corteggiarla. Di questi tre ne ha tenuti due e oggi potremmo scoprire come sono andati i primi incontri fuori dallo studio di Uomini e Donne. Non sono da escludere polemiche, gelosie e liti nella puntata in onda oggi su Canale 5. E chissà che Tina Cipollari non torni ad infierire su Gemma Galgani visto il quasi ritorno di Remo…

