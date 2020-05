Uomini e Donne/ Anticipazioni 26 maggio: Gemma furiosa con Valentina, colpa di Sirius

Pubblicità

Gelosie, liti, nuovi corteggiatori e tanto altro è ciò che ci aspetta nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni di oggi 26 maggio ci svelano infatti che oggi, su Canale 5, accadrà di tutto e che ancora una volta Gemma Galgani sarà la grande protagonista. Dopo la puntata di ieri, la dama ha avuto il suo consueto sfogo, tornando a scagliarsi contro Valentina Autiero per il comportamento da lei avuto nei confronti di Sirius: “Si può essere così maligni e così perfidi?”, dirà. La dama dagli occhi azzurri d’altronde continua a dichiarare di essere interessata a lui, nonostante il rifiuto ricevuto. Una volta in studio, Gemma e Valentina tornano infatti a litigare in modo molto acceso, soprattutto dopo che Maria De Filippi svela che Valentina avrebbe chiesto a Nicola di scambiarsi messaggi su Whatsapp.

Pubblicità

GEMMA CONTRO VALENTINA PER SIRIUS: LITE ACCESA A UOMINI E DONNE

La scoperta fa infuriare ancora di più Gemma Galgani che invita Valentina a non mettere più becco nelle sue cose. “Ma che è roba tua?” sbotta allora la Autiero a Uomini e Donne. Ma la situazione peggiora quando si parla anche di Instagram e di like che Nicola e Valentina si scambierebbero. Intanto Gemma e Sirius hanno avuto modo di vedersi per un’altra esterna, stavolta a tema “principesco”. Maria De Filippi annuncia però una novità: c’è un nuovo corteggiatore per Gemma, Alfonso, che entra subito in rivalità con Nicola. La nuova puntata ritrova poi al centro dello studio anche la dama “rivale” di Gianni Sperti: Aurora. Per lei arrivano infatti ben tre pretendenti, novità che la rende felicissima!



© RIPRODUZIONE RISERVATA