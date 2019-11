Uomini e Donne/ Anticipazioni 26 novembre: confessioni shock di Armando! (Trono Over)

Anche oggi torna l’appuntamento con Uomini e Donne che, come di consueto, dedica la prima parte della settimana al trono Over. Dopo un inizio dedicato a Gemma e Juan Luis, oggi si riparte con Ida Platano e Riccardo Guarnieri al centro dello studio. I problemi per la coppia sembrano essere insormontabili: Ida confessa di andare dallo psicologo e accusa proprio Riccardo di questa necessità. Tra le lacrime lascia allora lo studio che intanto attacca il cavaliere, Da Valentina a Roberta, tutti sono contro Riccardo, colpevole di aver ridotto in questo stato Ida. Le cose precipitano e, al ritorno di Ida in studio, entrambi ammettono che l’unica decisione da prendere in questa situazione è quella di dirsi addio e chiudere una volta per tutte questa relazione.

Uomini e Donne, anticipazioni: Armando fa due rivelazioni shock!

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi 26 novembre, continua ad essere molto movimentata. Come svelano le anticipazioni del vicolo delle news, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Armando Incarnato e Veronica. I due si stanno frequentando ormai da settimane ma le cose non vanno benissimo visto che la dama non riesce a fidarsi di lui del tutto e, dunque, a lasciarsi andare. Ma la discussione sfocia verso altre vie quando, dopo un suo intervento, Valentina F. viene attaccata da Armando che lancia uno scoop: lei avrebbe baciato Simone dietro le quinte e di nascosto, senza dirlo neppure alla redazione. I due negano ma la discussione porta ad un’altra confessione shock di Armando: lei e Valentina avrebbero trascorso insieme una notte d’amore! Rivelazione che in studio danno il via ad una serie di inaspettate reazioni…

