Uomini e donne/ Anticipazioni 27 aprile: Tina fa piangere Gemma e Gianni ride!

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 27 APRILE

Pronti per le nuove lacrime di Gemma Galgani? Sembra ormai che Uomini e donne sia intenzionato a regalarci lacrime ogni lunedì pomeriggio e anche oggi sarà lo stesso per non rovinare il trend e la vita agli amanti del trash che hanno scoperto che dovranno rimanere in casa ancora per un po’. Ancora una volta le protagoniste della nuova puntata di oggi di Uomini e donne saranno Gemma Galgani e Giovanna Abate. La prima sarà chiamata a chattare con i suoi corteggiatori scoprendo anche che Pantera ama stuzzicarla un po’ addirittura comunicandole che farà la doccia e che la penserà. Su questo messaggio i doppisensi e le battute di Gianni Sperti e Tina Cipollari si sprecheranno ma poi sarà proprio la vamp a prendere di mira la dama quando lei inizierà a piangere commossa, ma per cosa? Ancora una volta l’oggetto del contendere sarà l’età della dama torinese.

TINA E GEMMA ALLO SCONTRO NELLA NUOVA PUNTATA DI UOMINI E DONNE

Tina Cipollari farà notare a Gemma di avere 70 anni e, quindi, che dovrebbe pretendere qualcosa di diverso dai suoi corteggiatori invece di paragonarsi a Giovanna. Proprio per lei Gemma oggi inizierà a piangere nella nuova puntata di Uomini e donne per via del fatto che i suoi corteggiatori non le hanno inviato solo dei messaggi, solo delle parole, ma anche degli oggetti importanti che le fanno notare come sia diverso il modo di corteggiare. A questo punto Tina Cipollari inizierà il suo attacco a Gemma che dalla sua avrà solo Giovanna Abate pronta a placare gli animi ma senza successo visto che la dama si trasformerà in una bambina pronta a fare i capricci e questo farà ridere a crepapelle anche Gianni Sperti nonostante le richieste di Maria de Filippi. Come finirà questa puntata?



