Uomini e Donne/ Anticipazioni 27 febbraio: Tina difende Barbara! (Trono Over)

Nuovo appuntamento con dame e cavalieri quello di Uomini e Donne che ci attende oggi, 27 febbraio, su Canale 5. Ritroviamo al centro dello studio lka coppia che ha concluso la puntata di ieri: Massimiliano e Valentina M. Le cose non sono andate benissimo negli ultimi giorni, tanto che il cavaliere – che si diceva molto preso da lei – oggi è disposto a conoscere nuove dame. Maria De Filippi annuncia che effettivamente c’è una donna che ha chiamato per conoscerlo, lui accetta mentre in studio si scatena la polemica. Valentina non trattiene le lacrime mentre Armando interviene, cercando di far comprendere a Massimiliano che con questa decisione potrebbe perdere una donna che tiene davvero a lui. La questione si accende e, ad appoggiare Armando, arriva anche Valentina Autiero che spinge l’omonima a lasciare la sedia e, dunque, Massimiliano da solo al centro.

Uomini e Donne, anticipazioni: Barbara e Michele, la conoscenza continua ma…

La nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne continua con un altra nuova coppia al centro dello studio. Barbara De Santi è infatti uscita con Michele, il cavaliere arrivato la scorsa settimana proprio per conoscerla. La dama racconta di essersi trovata bene con lui anche se lamenta di pochi complimenti nei suoi confronti. Lui la smentisce: “Non è vero, ti dico sempre che sei bella”, fa sapere. Intanto dal pubblico parte una polemica accesa da una signora che si alza in piedi e accusa proprio Barbara. Lo scontro si allarga e arriva fino a Tina Cipollari che difende la De Santi e attacca, dunque, la signora. Si conclude con al centro Antonella e Marco: i due si stanno conoscendo e non mancano dettagli di questa frequentazione, come un costume di Batman in possesso del cavaliere.

