Uomini e Donne, anticipazioni 27 marzo/ Silvio chiude con Gemma?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 marzo: cosa succederà?

Oggi, lunedì 27 marzo 2023, torna Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento?

L’ultima settimana di Uomini e Donne ha visto protagonista la dama Gemma Galgani, alle prese con la frequentazione con Silvio. Il cavaliere ha espresso la sua intenzione di chiudere la conoscenza: non c’è complicità con Gemma e non hanno una direzione comune nel rapporto. La tronista Lavinia Mauro è arrivata agli ultimi atti prima della scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, mentre Nicole Santinelli e Luca Daffare continuano a fare esterne con i rispettivi corteggiatori.

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono classico

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 27 marzo, si aprirà con i protagonisti del trono over. In particolare si tornerà a parlare di Silvio e Gemma. I due hanno trascorso la settimana insieme, a casa di lui: tra i due non c’è feeling? Silvio ha deciso di conoscere due nuove dame, che hanno chiamato la trasmissione per lui. La conoscenza tra loro è quindi giunta al capolinea? Per quanto riguarda il trono classico, invece, molto probabilmente si parlerà di Lavinia Mauro. Esterna con Alessio Corvino che settimana scorsa non si era presentato in studio: tra i due c’è stato un chiarimento, ma nessun bacio. Campoli è sempre più convinto di non essere la scelta. Spazio anche alla tronista Nicole. Appuntamento con Uomini e Donne alle 14.45 su Canale 5. Ricordiamo che è possibile rivedere la puntata di Uomini e Donne su Witty Tv e su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

