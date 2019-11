Uomini e Donne/ Anticipazioni 27 novembre: sfilata con lite in studio! (Trono Over)

Oggi, 27 novembre, va in onda il terzo ed ultimo appuntamento settimanale con il trono Over di Uomini e Donne. Continua ad esserci maretta in studio, soprattutto dopo le rivelazioni di Armando Incarnato. Il cavaliere, che sta discutendo con Veronica Urisda per la loro frequentazione che procede a rilento, arriva a svelare di un bacio che ci sarebbe stato dietro le quinte tra Simone e Valentina F. Cosa che fa infuriare l’altra Valentina che scoppia in lacrime. Ma non è tutto perché Armando arriva poi a svelare di una notte di fuoco che Valentina F. Avrebbe trascorso in albergo con lui, cosa che la dama nega, accusandolo di essere un bugiardo. Scoppia una lite tra i tre, che coinvolge anche Veronica che ammette di fidarsi ancora meno di Armando. Comunque alla fine ballano insieme.

Uomini e Donne, anticipazioni: una sfilata movimentata…

La puntata del trono Over di Uomini e Donne di oggi 27 novembre si conclude con un appuntamento molto amato dal pubblico a casa: quello della sfilata. Le anticipazioni del Vicolo delle news svelano che il tema della filata, che avrà come protagoniste le dame, sarà “Sfilata Party per 2”. A partecipare saranno Gemma, Veronica, Anna, Valentina, Roberta, Ida e Barbara. Quest’ultima si presenta in costume da bagno e coinvolge anche Samuel. Il suo outfit però non piace ad Armando che le da un 3. Particolare anche l’outfit di Valentina F. che indossava una tuta da unicorno. Anche qui finisce con il discutere con Armando che svela che nel corso della loro prima notte con lui aveva un completino intimo. La sfilata viene vinta da Roberta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA