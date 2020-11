Uomini e Donne/ Anticipazioni 27 novembre: Sophie Codegoni, lite con Antonio?

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 27 NOVEMBRE

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 27 novembre, alle 14.45 su canale 5, con l’ultima puntata settimanale che dovrebbe essere dedicata alle avventure sentimentali di Sophie Codegoni. Dopo una partenza in sordina con molti corteggiatori eliminati, la giovane tronista che, inizialmente, non riusciva a lasciarsi andare e a vivere totalmente le emozioni, è entrata sempre di più nel suo ruolo cercando di conoscere a fondo i corteggiatori che le piacciono. Tra i tantissimi ragazzi che hanno chiamato la redazione per conoscerla, la tronista si è soffermata su Matteo e Antonio. Con il primo, la conoscenza procede a gonfie vele. La timidezza e la semplicità del corteggiatore piacciono sempre di più alla Codegoni che, in sua compagnia, si diverte e si sente totalmente a suo agio. Qualche problema in più, invece, c’è con Antonio il cui carattere è spesso causa di scontri. Nella puntata che dovrebbe andare in onda oggi, dunque, tra Sophie e Antonio dovrebbe esserci un duro scontro.

SCONTRO TRA SOPHIE CODEGONI E ANTONIO

Tra Sophie Codegoni e Antonio, nella puntata di Uomini e Donne che dovrebbe andare in onda oggi, come fanno sapere le anticipazioni di Isa e Chia, dovrebbe esserci un durissimo scontro. Sophie, dopo un chiarimento con Matteo a cui chiederà scusa per non averlo portato in esterna, si confronterà con Antonioil quale, in studio, si mostrerà subito in maniera arrogante al punto che la tronista lo esorterà a moderare il linguaggio. Tra i due, anche l’esterna non è andata nel migliore dei modi. Come mostreranno le immagini, infatti, la tronista andrà via visibilmente irritata. Nonostante le discussioni e gli scontri, anche piuttosto accesi, Sophie deciderà di non eliminarlo portando avanti la conoscenza. Spazio anche al trono over, ma chi sarà il protragonista? Dopo il ritorno di Lucrezia Comanducci, al centro dello studio di accomoderanno nuovamente Carlotta e Tommaso o sarà la volta di Aurora Tropea?



