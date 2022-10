Uomini e donne, anticipazioni 27 ottobre/ Lite furibonda tra Roberta e Ida

Uomini e donne, anticipazioni e diretta del 27 ottobre 2022: si sfiora la rissa tra Ida Platano e Roberta Di Padua

Una puntata all’insegna dell’alta tensione quella di Uomini e donne, che attende i telespettatori di Canale 5 in data 27 ottobre 2022, e vede Ida Platano e Alessandro Vicinanza scontrarsi con un’altra coppia di ex, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Il trono over é indiscusso protagonista del nuovo appuntamento TV, stando alle anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, con Ida e Alessandro che confermano la loro frequentazione intima in corso, e nel frattempo Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri raccontano di aver avuto una cena al chiaro di Luna la serata precedente, culminata con un momento romantico. I due ritrovati ex si sono abbandonati ad un bacio inaspettato, eppure scelgono di non dare un ulteriore prosieguo al fuoco della passione tra loro. La fiamma della tensione viene però presto accesa tra le due acerrime rivali in amore, in quanto ex storiche di Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Roberta Di Padua, le quali arrivano a scontrarsi in un faccia a faccia che sembra preludere ad una rissa sfiorata in studio. Il dibattito tra i protagonisti di Uomini e donne riuscirà a placare gli animi bollenti delle dame, da tempo in guerra tra loro?

Riccardo Guarnieri finisce in lacrime, a Uomini e donne

Spazio poi alla commozione di Riccardo Guarnieri. L’opinionista Gianni Sperti e l’altro cavaliere over Armando Incarnato spendono inaspettatamente per lui delle parole al miele, d’elogio, a Uomini e donne, il che porta il tarantino ad un inevitabile sfogo in TV tra le lacrime.

Il trono over, poi, si intreccia ancora una volta con il trono classico, registrando un sentito abbraccio tra altre due rivali annunciate in amore. Si tratta di Ida Platano e la tronista in carica Federica Aversano, le quali registrano un abbraccio in studio, mettendo da parte, almeno per il momento, la competizione che le vede contendersi le attenzioni di Riccardo Guarnieri.

Quest’ultimo sembra non riuscire, intanto, a dimenticare il ricordo dell’ex bresciana Ida Platano, nonostante abbia manifestato di provare un interesse nei riguardi della casertana, Federica Aversano. Che il cavaliere over possa mai decidersi a passare dal trono over al trono classico?











