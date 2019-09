Uomini e donne/ Anticipazioni 27 settembre: Sara elimina Javier (Trono Classico)

La settimana di Uomini e Donne si chiude con una nuova puntata del trono classico. Nell’appuntamento di oggi, venerdì 27 settembre, Maria De Filippi annuncia a Sara Tozzi la presenza di una grave segnalazione su Javier Martinez, l’ex tentatore di Temptation Island che ha deciso di restare per corteggiarla. Tra Sara e Javier, sin dalla prima esterna, c’è stato feeling, ma Maria De Filippi rompe l’incantesimo spiegando alla tronista che la redazione ha ricevuto gli screenshot di una chat tra Javier e una ragazza. Nei messaggi, il corteggiatore dice alla ragazza di sentire la sua mancanza e di voler stare con lei. Di fronte alla segnalazione, Javier viene attaccato da più parti: lui non nega e Sara, fortemente delusa dalla situazione, non può fare altro che accettare la realtà ed eliminarlo.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO 27 SETTEMBRE: GIULIO E ALESSANDRO SI CONTENDONO VERONICA

Nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne si parla anche di Giulio Raselli e Alessandro Zarino. I due tronisti stanno uscendo con Veronica Burchielli che non ha ancora deciso con chi continuare il suo percorso. Giulio è stato colpito subito dalla bellissima Veronica che, tuttavia, ha ammesso di aver provato un feeling maggiore con Alessandro. Nonostante tutto, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià non ha alcuna intenzione di arrendersi. Il tronista, infatti, afferma di aver sentito con Veronica quella chimica che lo spinge ad andare avanti nella conoscenza e a provarci nonostante lei non sia totalmente disposta a portare avanti la conoscenza. Tra Alessandro e Giulio, così, comincia la vera rivalità: a dirigere i giochi, però, non sono i tronisti, ma la bellissima corteggiatrice che, in poche puntate è già diventata la protagonista del trono classico.

