Uomini e Donne/ Anticipazioni 28 febbraio: le dame in passerella? (Trono Over)

La settimana di Uomini e Donne si conclude con una nuova puntata del trono Over. Dame e cavalieri sono ancora protagonisti dopo tre appuntamenti caratterizzati da ritorni sorprendenti (come quello degli ex di Gemma Galgani) e da accese liti. Oggi potrebbero esserci nuovi protagonisti al centro dello studio per raccontare le loro frequentazioni. Potremmo ritrovare Romolo, che dopo aver chiuso bruscamente con Olga, continua la sua conoscenza con Fernanda. Potrebbe esserci anche Valentina Autiero che la scorsa settimana ha visto arrivare in studio tre nuovi cavalieri pronti a conoscerla (di cui ne ha tenuti però solo 2). Potremmo inoltre scoprire se l’altra nuova arrivata, Valentina, ha accettato il numero di uno dei tanti cavalieri che ne hanno subito apprezzato la grande bellezza.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma torna in passerella?

Tra questi c’è in primis Armando Incarnato che proprio nelle puntate del trono Over andate in onda in questi giorni si è spesso avvicinato a lei, parlandole in modo fitto, durante i consueti balli in studio. Dunque si parlerà di nuove coppie ma Maria De Filippi potrebbe anche dedicare la puntata di oggi 28 febbraio ad un appuntamento amatissimo dal pubblico a casa e anche dai due parterre: quello della sfilata. Le dame, dunque, potrebbero tornare a calcare la passerella di Uomini e Donne: Gemma Galgani, Barbara, Valentina, Simonetta, Valentina M, Veronica Ursida e le altre dame saranno le protagoniste di un momento che da sempre scatena in studio grandi polemiche. Non ci resta che attendere l’inizio della puntata che ci attende, come di consueto, alle 14.45 su Canale 5.

