Uomini e Donne/ Anticipazioni 28 gennaio: nuovo corteggiatore per Gemma! (Trono Over)

Dopo un inizio settimana dedicato alla presentazione del nuovo tronista, Uomini e Donne torna con dame e cavalieri del trono Over. Maria De Filippi parte come ormai di consueto da Tina Cipollari che continua la sua dieta tra alti e bassi. La bionda opinionista però rifiuta di pesarsi e viene trascinata con la forza da Gianni Sperti. Arriva poi il momento di Gemma Galgani. La dama torna al centro dello studio dopo la chiusura della conoscenza con Marcello. Tina però ha in serbo per lei un’amara sorpresa: ha raccolto delle sue foto di anni fa per mostrare a tutti i cambiamenti che il suo volto avrebbe subito. Da qui l’accusa che la Galgani è rifatta. Parte così uno scontro ancora una volta molto acceso tra le due prime donne di Uomini e Donne. Chi la spunterà?

Uomini e Donne, anticipazioni: Anna e Mattia, baci appassionati!

Dopo la lite tra Gemma e Tina, per la Galgani a Uomini e Donne arriva un nuovo corteggiatore: Emanuele. La dama accetterà di conoscerlo? Subito dopo al centro dello studio arriva Anna Tedesco e di fronte a lei Mattia. La dama racconta del loro ultimo incontro durante il quale hanno passeggiato sulla spiaggia e sono arrivati appassionati baci. Tuttavia non manca la polemica e ancora una volta è Gianni Sperti ad accusare la Tedesco. Ma le novità non sono ancora finite qui. Nella nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne, Maria De Filippi chiama al centro Barbara De Santi e svela che ha iniziato a frequentare Marcello, ovvero l’ex frequentazione di Gemma Galgani. Un colpo di scena visto che il cavaliere è molto più grande di lei. Come reagirà la Galgani a questa mossa della sua “nemica”? Lo scopriremo oggi dalle 14.45 su Canale 5!

© RIPRODUZIONE RISERVATA