Uomini e Donne/ Anticipazioni 28 novembre: Gemma “si spoglia” per Juan (Trono Over)

Colpo di scena per ilo pubblico di Uomini e Donne che credeva in una nuova puntata del trono Classico. Questo giovedì non ci saranno i tronisti ma, stando alle prime anticipazioni, andrà in onda la quarta parte del trono Over. Al centro dello studio troviamo ancora Juan Luis che ha ricevuto la visita di ben sei nuove dame desiderose di conoscerlo. Il cavaliere però saluterà tutte, per la felicità di Gemma Galgani che apprezzerà non poco la sua decisione. I saluti di Luis lasceranno poi spazio alla nuova sfilata delle dame sul tema Pigiama Party. Un momento che tanto piace al pubblico e che, anche in questa occasione, scatenerà scontri e polemiche in studio. Per l’occasione, Gemma sfilerà in camicia da notte bianca per una notte appassionata col suo lui. Siederà allora sulle gambe di Luis, stampandogli sulle labbra un bacio.

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano torna in studio, critiche per Barbara

Alla sfilata di Uomini e Donne partecipano anche le due Valentina, Autiero e Fabri, ormai acerrime rivali per colpa di Simone. Tra le due infatti ci saranno battute al veleno che per poco non sfociano in una vera e propria rissa in studio. A scatenare perplessità e polemiche è però ancora una volta lei: Barbara De Santi. In studio la dama, nel corso della sua sfilata, creerà una scenetta con tanto di aiuto di Samuel che non sarà ben capita né dal parterre maschile, né dal pubblico in studio. A criticarla sarà subito Armando Incarnato, che la vota con un 3. Questo dà il via ad una lunga discussione. In studio per la sfilata torna anche Ida Platano che con la sua semplicità conquista tutti i presenti. Applausi per lei!

